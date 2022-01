Börse: So bleibst du trotz Abwärtstrend im Depot gelassen

Wenn du es aber gern genauer wüsstest, dann kannst du deine Risikokapazität auch ganz einfach mit unserem Risikorechner ausrechnen. Zehn einfache Fragen, etwa zu deiner Anlagedauer, deine Verlusttoleranz oder deinem bereits angelegten Vermögen, helfen dir dabei, die ideale Aktienquote für dein Portfolio herauszufinden. Auch dann, wenn du bereits ein Depot hast. Im Anschluss kannst du dein Portfolio deinem aktuellen Sicherheitsbedürfnis anpassen und deine Aktienquote senken – oder auch steigern.

Tipp: Mit unserem Risikorechner kannst du anhand von zehn Fragen die optimale Aktienquote für dein Portfolio ermitteln.

Sparrate anpassen – oder aussetzen

Daneben kannst du aber auch deine Sparrate anpassen. Wenn du aktuell beispielsweise 150 Euro auf dein Tagesgeldkonto legst und 150 Euro in dein Wertpapier-Depot packst, dann schichte einfach um. Wenn du bei der momentanen Börsenstimmung Sorge hast, zu viel Geld zu verlieren, dann geh etwa auf 50 Euro monatlich runter. Sobald es wieder aufwärts geht, kannst du auch deine Sparrate wieder entsprechend nach oben schrauben.

Viele Banken und Neobroker haben eine Mindestsparrate, einzig das solltest du beachten. Bei der Comdirect * beträgt sie beispielsweise 25 Euro. Bei Trade Republic * liegt sie bei 10 Euro. Und auch, wenn du vorübergehend lieber komplett aussetzen möchtest, ist das kein Problem. Du kannst deinen Sparpplan einfach pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen.

Tipp: Unser ETF-Sparplanrechner hilft dir, in nur einer Minute die für dich perfekte Sparrate zu errechnen – oder das Endkapital!

Nicht ständig ins Depot schauen

Ein Fehler, den viele Anfängerinnen und Anfänger machen: Der ständige Blick ins Depot. Aktuell sorgt das nur für Angst und vorschnelle Verkäufe. Deshalb lass dein Depot einfach mal Depot sein, lass es im wahrsten Sinne des Wortes links liegen und checke nicht täglich, was deine ETFs und Aktien gerade machen. Klar, so lange alles gut läuft, gibt dir das ein gutes Gefühl. In schlechten Börsenphasen wird dich das aber nur noch zusätzlich verunsichern und möglicherweise dazu verleiten, vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Jede Aktie fährt auch mal Verluste ein, selbst Dauerbrenner wie Apple.

Behalte also immer im Hinterkopf, dass du eine langfristige Strategie verfolgst und dich auch eine schlechte Phase an der Börse auf lange Sicht nicht dein Vermögen kostet. Mit der Anlage in ETFs profitierst du langfristig, auch wenn es zwischendurch mal tiefrot im Depot leuchtet.