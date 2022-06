Börsencrash, drohende Rezession: Das solltest du als Anleger jetzt tun

Selbst Profis sind angesichts der Lage nervös – so hat etwa Finanzriese Blackrock vergangene Woche in einer Notiz bekannt gegeben, derzeit keine Aktien nachkaufen zu wollen. „Die Bewertungen haben sich nicht wirklich verbessert, die Fed könnte den Bogen überspannen, und der Druck auf die Gewinnmargen steigt“, so die Experten des amerikanischen Vermögensverwalters. Wenn also selbst bei Börsenprofis Anspannung herrscht, wenig verwunderlich, dass auch Privatanleger verunsichert sind und sich fragen, wie sie derzeit handeln sollen.

Durchatmen und ruhig bleiben

Gern würde ich an dieser Stelle den ultimativen Geheimtipp geben und dir versichern, dass es schon in wenigen Wochen wieder bergauf geht mit dem Aktienmarkt und deinen Investments. Das wäre aber höchst unseriös, denn ich weiß es nicht. Niemand kann vorhersagen, wie sich die Lage tatsächlich entwickelt und was das für die Börse bedeutet. Dennoch möchte ich an dieser Stelle daran erinnern, was wir unseren Leserinnen und Lesern oft mit auf den Weg geben: Wer langfristig investiert ist, muss auch jetzt keine Angst davor haben, einen Totalverlust zu erleben.

Was gerade passiert, ist sehr beunruhigend. Es ist jedoch nicht die erste Finanzkrise. Und bislang hat noch keine der Börse so nachhaltig geschadet, dass es nicht wieder bergauf gegangen wäre. Wer also einen langen Anlagehorizont von zehn oder mehr Jahren hat, kann auch in dieser Krise ruhig bleiben.

Tipp: Mit unserem Risikorechner kannst du anhand von zehn Fragen die optimale Aktienquote für dein Portfolio ermitteln.

Nicht aus Angst verkaufen

Wenn du jetzt aus lauter Angst vor noch größeren Verlusten verkaufst, dann hast du den größten Fehler gemacht, den du machen kannst: Denn Verluste realisierst du immer erst in dem Moment, in dem du verkaufst. Erfahrene Investoren nutzen Krisen oft sogar für das Gegenteil: Sie sehen die Krise als Gelegenheit zum günstigen Einkauf. Nervösen Einsteigern würde ich das nicht empfehlen – sondern auf Ignoranz setzen: Checke nicht täglich dein Depot und vertraue darauf, dass die Krise nicht die nächsten 10 Jahre andauert.

Denke auch immer daran, dass ein Notgroschen wichtig ist: Diesen solltest du auf dem Tagesgeldkonto hinterlegt haben und nicht in Aktien oder ETFs investieren.