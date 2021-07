Das Konzept der Ultrastabilität

Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Anlagestrategie. Für Andreas Beck ist der Kauf einer Aktie ist „eher eine Wette als eine Investition“. Immerhin spekuliert man als Anleger darauf, dass das Unternehmen wertvoller ist, als der aktuelle Aktienkurs es vorgibt. Wenn solche Fehlbewertungen auftreten, gibt es weltweit genügend Profis, die diese aufspüren und durch gezielte Käufe umgehend wieder ausgleichen. Privatanleger hätten keine Chance bei diesem „Spiel“ erfolgreich mitzuspielen.

Anstatt also gezielt auf ein bestimmtes Unternehmen zu setzen, sei es viel besser, in möglichst viele Unternehmen zu investieren – am besten sogar in alle börsennotierten Unternehmen weltweit. So nutzen Anleger in Krisenzeiten den Effekt der Ultrastabilität. Dahinter verbirgt sich der Effekt, dass der Großteil von Unternehmen aus einer Krise rentabler und stabiler hervorgeht. Einige Unternehmen schaffen es dagegen nicht durch eine Krise und müssen Insolvenz anmelden.

Aus diesem Grund ist es nach Ansicht des Portfoliomanagers wichtig, sein Aktienportfolio so zu strukturieren, dass es die „Ertragskraft der Weltwirtschaft“ abbildet. Zudem sollten Anlegerinnen und Anleger sich nie von der Marktkapitalisierung leiten lassen, sondern ihre Portfolio-Struktur an den „Gewinnen der Weltwirtschaft“ ausrichten, also sich an der Rentabilität orientieren. Der Grund: So vermindern sie das Risiko „in bestimmten Regionen oder Branchen zu heftig in Spekulationsblasen“ zu laufen“, schreibt der Mathematiker.