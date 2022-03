Börsenkrise: Diese Schritte gehe ich, um Panikverkäufe zu vermeiden

Die übliche Reaktion auf Krisen

Den Fragenden erzähle ich zudem auch immer eine Geschichte, die sich in meinem näheren Bekanntenkreis zugetragen hat. Als der Corona-Crash an seinem Höchstpunkt war, hat ein Bekannter aus Angst vor höheren Verlusten seine Wertpapiere zu großen Teilen verkauft. Die Angst war in diesem Moment größer, als die Zuversicht in die Gegenbewegung der Börse. Durch den Verkauf hat er zunächst Verluste realisiert. Wenige Tage später begann die starke Gegenbewegung der Märkte. Er fand den Wiedereinstieg zu spät und kaufte so teurer ein, als er zu dem vorigen Zeitpunkt verkauft hatte. Er hat somit zweimal Verlust gemacht. Zunächst durch die Panikverkäufe und dann beim Kauf.

Kein Grund zum Schämen

Aufgrund starker Kurseinbrüche Panik zu bekommen, ist auf keinen Fall eine Schande. Ich weiß selbst noch, wie es mir in der Corona-Krise ging. Es war die ein oder andere Nacht dabei, in der ich nicht den besten Schlaf erhielt. Panik an der Börse gehört so wie die Gier zum Investieren dazu. Der bekannte Investor André Kostolany sagte einst: „Gewinne an der Börse sind Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld.“ Daher besann ich mich auf die Punkte, die ich mir am Anfang meiner Investmentkarriere zurechtgelegt hatte, um nicht in die Verkaufsfalle zu tappen.