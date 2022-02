Börsenkrise: Fünf Fragen, die sich Neulinge jetzt stellen - und die Antworten darauf

Warum schwankt die Börse derzeit so stark?

Wir befinden uns in einer Krisenzeit. Darauf haben die Finanzmärkte auch in der Vergangenheit meist mit zum Teil hohen Schwankungen reagiert. Die letzte Börsenkrise ist noch gar nicht so lange her, im Februar und März 2020 sorgte Corona für massive Einbrüche. Gefühlt über Nacht wurde die gesamte Weltwirtschaft heruntergefahren, große Sorgen vor den Folgen brachen aus. Der Dax büßte innerhalb von 4 Wochen ganze 40 Prozent ein.

Nervosität verstärkt solche Abwärtstrends. Sowohl institutionelle als auch private Investoren wollen verkaufen, bevor die Kurse weiter einbrechen – und sorgen somit genau für dieses Szenario. Derzeit befinden wir uns in einer Phase, in der verschiedene Ereignisse die Sorgen verstärken. Umgekehrt gilt das gleiche: Gier treibt die Kurse – und somit die Preise – nach oben.

Sollte ich jetzt alles verkaufen?

Einfach gesagt: Nein! Denn im Idealfall verfolgst du einen langfristigen Anlageansatz und kannst die aktuellen Unsicherheiten aussitzen. Wenn du aber zeitnah dein Geld benötigst und mit dem Kauf deiner Aktien oder ETFs nur kurzfristig Gewinne einfahren wolltest, dann kannst du natürlich verkaufen. Denn es kann durchaus sein, dass die Kurse noch weiter sinken.