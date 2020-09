Normalität nach Corona?

All dies bedeutet, dass die Weltwirtschaft im nächsten Jahr zu einer „Normalität“ zurückkehren wird, die von Standardmaßen für BIP-Wachstum, Arbeitslosigkeit und Investitionen abhängt. Auf dem Papier wird das gut aussehen, sich in der Praxis aber viel schlechter anfühlen. Und das ist es, was den kommenden Zyklus für Investoren so schwierig macht. Er sieht genauso aus wie der alte Zyklus, aber mit langsamerem Wachstum, niedrigerer Inflation und mehr Schulden. Im Durchschnitt werden die meisten Industrieländer zusätzliche Schulden in Höhe von mindestens 20 Prozent des BIP haben.

Da aber die Zentralbanken dem leichten Geld verpflichtet sind und die Regierungen die Haushaltsdefizite vorerst ignorieren, sieht die Erholung gut unterstützt aus. Die Aufgabe eines Investors muss es daher sein, in einer Welt schwacher Nachfrage und stabiler Preise Chancen zu finden. Da der Zyklus nicht wirklich viel helfen wird, werden die besten Renditen denjenigen zugutekommen, die sich in den säkularen Trends, die die Pandemie möglicherweise beschleunigt hat, auskennen.

Einsatz von Technologie gefordert

Dies bedeutet vor allem die rasche Einführung von Technologie und insbesondere von künstlicher Intelligenz, die eine Generation von Geschäftspraktiken erschüttert und bereits begonnen hat, alles umzugestalten. Es bedeutet eine wachsende Besorgnis über den Klimawandel, der die Nachfrage nach saubereren Alternativen ankurbeln und weniger wichtige Reisen einschränken wird. Und es bedeutet neue Lebens-, Arbeits- und Einkaufsmuster, die die Renditen von Immobilien verändern.

Insofern sollten Anleger die jüngsten Marktturbulenzen nicht als den Beginn des Endes einer atemberaubenden Rallye betrachten, sondern eher als das Ende des Beginns eines neuen gedämpften Zyklus, der eine scharfe Konzentration auf den säkularen Wandel erfordert.