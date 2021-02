Bond-ETF: Bleiben Schwellenländer-Anleihen langfristig attraktiv?

Schwellenländer-Anleihen stehen bei immer Investoren im Fokus. Eine robuste Wirtschaft und Erfolge bei den Corona-Impfungen sprechen auch weiterhin für diese Anlageklasse. So schätzt eine Expertin die Lage ein.

Wer in Anleihen anlegt, muss sich zu nehmend Nischen suchen. Eine Nische sind Titel aus Schwellenländern. Doch diese sind in den vergangenen Monaten bereits gut gelaufen und Risikoaufschläge sind abgeschmolzen. Nicht wenige Investoren fragen sich daher, ob Schwellenländer-Anleihen noch vielversprechend sein können. Carol Lye, Associate Portfolio Manager bei Brandywine Global, einem spezialisierten Investmentmanager und Teil von Franklin Templeton, gibt Entwarnung und nennt Gründe, weswegen die Anlageklasse auch weiter attraktiv bleiben könnte.

Die Anlage-Expertin verweist auf die weltweit auch weiterhin expansive Geldpolitik und das wieder Fahrt aufnehmende Wachstum in Industrieländern, von dem indirekt auch die Schwellenländer profitieren dürften. Davor, dass US-Papiere den chinesischen den Rang ablaufen könnten, sorgt sich Lye nicht. „China könnte die Zinsen auf einem relativ hohen Niveau halten, um Portfoliozuflüsse zu fördern“, so Lye. „Auf diese Weise würde das Land seine Leistungsbilanz stützen, während parallel der Binnenmarkt mehr und mehr an Bedeutung gewinnt“, sagt die Portfoliomanagerin.