Rize ETF knackt die Marke von 100 Millionen US-Dollar. Und das bereits im ersten Handelsjahr. Mit welchen Themen-ETFs dem Anbieter das gelungen ist.

Weniger als ein Jahr nach der Lancierung des ersten Fonds hat die steigende Beliebtheit von Megatrends dazu geführt, dass das Vermögen in den Fonds von Rize ETF 100 Millionen Dollar erreicht hat. Mit Anlagestrategien, die von Megatrends profitieren – wie der Revolution im Bereich nachhaltiger Lebensmittel, der Einführung von medizinischem Cannabis und dem erhöhten Bedarf an Cybersicherheit – wurde in den ersten zehn Handelsmonaten eine starke Nachfrage der Anleger nach den ETFs des Unternehmens verzeichnet.

Der auf Themen-ETFs spezialisierte Anbieter Rize ETF lancierte bei seinem Markteintritt zunächst den Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (WKN: A2PX6V) sowie den Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (WKN: A2PX6U). Im September dieses Jahres folgten mit dem Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (WKN: A2P876) und dem Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (WKN: A2P877) weitere Produkte. Diese beiden ETFs sind die ersten ihrer Art in Europa.