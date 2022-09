Biotech-ETF fürs Depot

Wie können Anlegerinnen und Anleger nun von der zukünftigen Entwicklung profitieren? Eine Möglichkeit ist der Kauf eines ETFs auf den Nasdaq Biotech-Index. iShares als größter Anbieter bietet einen solchen ETF an, den iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (WKN: A2DWAW). Als Alternative bietet sich ein Engagement in der BB Biotech Aktie (WKN: A0NFN3) an.