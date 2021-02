Brandneuer Mix: Der erste Dividenden-ETF mit ESG-Faktor ist jetzt auf dem Markt

Herr Rodewald, die UBS hat den UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF in S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF umbenannt. Was steckt dahinter?

Hinter dem neuen S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF steckt etwas mehr als nur ein neuer Name. Wir wollten das Thema Dividendenstrategie mit dem dominierenden Thema unserer Zeit kombinieren: Nachhaltigkeit. Die Nachfrage nach nachhaltigen Investmentprodukten steigt konstant und unser Ziel und Anspruch ist es, unseren Kunden hier eine breite und vielfältige Angebotspalette zu bieten. Da passt ein Produkt mit Dividendenfokus sehr gut und in diesem Bereich ist die S&P Dividend Aristocrats Strategie die wohl bekannteste. Also haben wir die Arictocrats Strategie genutzt und die bereits von uns angebotene Global Select Dividend Strategie darauf angepasst – und um einen ESG-Filter ergänzt. Damit haben wir mit dem S&P Dividend Aristocrats ESG ETF ein sehr interessantes Produkt geschaffen, das eine bewährte Strategie mit dem Trendthema Nachhaltigkeit verbindet.

Damit haben Sie den ersten in Deutschland handelbaren Dividenden-ETF mit Nachhaltigkeitsfaktor ins Leben gerufen. Haben Sie schon Erfahrungswerte, wie Kunden das Angebot annehmen?

Bisher stoßen wir mit diesem innovativen Produkt auf sehr großes Interesse, was sich auch in signifikanten Zuflüssen in diesen ETF zeigt! Wir haben zahlreiche Rückmeldungen und Fragen zu dem ETF und dem zugrundeliegenden Index erhalten und stehen hier mit vielen Kunden und potenziellen Neukunden im Austausch. Wie Sie sagen, verbindet der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG ETF Nachhaltigkeitsfaktoren und eine attraktive Dividendenstrategie – diese Kombination kommt sehr gut an.