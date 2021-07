„BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin“ wird erster klimaneutraler Krypto-ETP

Die ETC Group gibt bekannt, dass der BTCetc – ETC Group Physical Bitcoin * (BTCE) zum weltweit ersten klimaneutralen Bitcoin-ETP wird. Wie die ETC Group dies umsetzen möchte.

Der BTCetc – ETC Group Physical Bitcoin (WKN: A27Z30) wird das erste börsengehandelte Bitcoin-Produkt (ETP) sein, das seinen ökologischen Fußabdruck ausgleicht. Die ETC Group wird außerdem eine Reihe von Projekten finanzieren, um ihre gesamten Bitcoin-bezogenen Scope-3-Emissionen auszugleichen. BTCE ist weiterhin das am meisten gehandelte physisch besicherte Bitcoin-ETP in Europa.