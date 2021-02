Bundesbank-Bericht legt offen: So schlecht legen die Deutschen ihr Geld an

Bundesbank: Treue zum Sparkonto kostet viel Geld

Zunächst aber zu einer positiven Entwicklung: Ende des ersten Quartals lag der Wert des Aktien- und Fondsvolumen bei rund 1.215 Milliarden Euro. Ein Quartal später setzte die Erholung an den Märkten an, so dass deutsche Privathaushalte in Summe über Aktien und Fondsanteile in Höhe von 1.369 Milliarden Euro verfügen. Das ist zumindest eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Gerade die junge Generation hat Gefallen an einem frühzeitigen Einstieg in die Kapitalmärkte gefunden.

Trotz dieser positiven Entwicklung bleiben Deutsche ihrem Bargeld und Spareinlagen treu. 2.694 Milliarden Euro parken Deutsche laut Bundesbank (Stand: 30.06.2020) auf zinslosen Spareinlagen. Nimmt man eine durchschnittliche Inflationsrate von 1,5 Prozent an, so verlieren sie damit jährlich circa 40 Milliarden Euro an Kaufkraft – das ist durchaus bitter.

Wie stehen Deutsche im europäischen Vergleich da?

Das Geldvermögen steigt, das ist zunächst einmal Grund zur Freude. Das spannende am Vergleich mit anderen europäischen Ländern ist der Grund für den Vermögensanstieg. Deutsche werden reicher, weil sie im Durchschnitt deutlich mehr sparen. Andere Länder werden reicher, weil sie zwar vergleichsweise weniger sparen, dafür hingegen in renditestarke Anlageklassen investieren. Der Vermögenszuwachs entsteht hier aus Wertsteigerungen und nicht aus der Sparleistung heraus.

Der Vergleich der realen Vermögensrenditen im Euroraum der vergangenen Jahre zeigt, dass Deutschland mit unserem Nachbarn Österreich zu den Schlusslichtern gehört. Während Italien und Spanien im Durchschnitt über vier Prozent Rendite erzielen konnten, liegen Deutsche bei rund zwei Prozent. Das liegt ohne Zweifel am vorsichtigen Sparverhalten der deutschen Haushalte.

Sparer verbinden Aktien mit Risiko, Aktionäre mit Chancen

Insgesamt hat nur jeder siebte Bundesbürger über 14 Jahre direkt oder indirekt Aktien in seinem Depot. Um die Jahrtausendwende herum lag die Aktionärsquote in Deutschland bei rund 20 Prozent. Seitdem haben sich viele Privatanleger von der Börse verabschiedet. Laut einer Studie der Frankfurt School of Finance assoziieren Sparer mit dem Begriff „Aktie“ mehrheitlich Begriffe wie „Risiko, Verlust oder Crash.“ Die wenigsten sehen darin eine Chance für zukünftige Vermögenssteigerungen.