Bundestagswahl: ETF-Anlegern drohen Steuererhöhungen

Steuerpläne: Es droht Ungemach

Besonders aktionärsfreundlich war die Politik der vergangenen Jahre ohnehin nicht. So wurde bereits in den Nuller Jahren die Steuerfreiheit auf Kursgewinne nach einer Haltedauer von zwölf Monaten abgeschafft. Zusätzlich können Aktionäre seit 2009 realisierte Verluste mit Aktien auch nur mit Aktiengewinnen verrechnen. Eine Verrechnung mit anderen Kapitaleinkünften wie etwa Gewinnen aus ETFs oder Dividenden, für die 25 Prozent Abgeltungssteuer anfallen, ist seitdem unzulässig. Das allerdings hält der Bundesfinanzhof (BFH) für verfassungswidrig. Für Anleger in Einzelaktien könnte das theoretisch zu...