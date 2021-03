Buzz: Dieser ETF soll Social-Media-Hypes frühzeitig erkennen

Ein Sportmoderator gibt den Anstoß zum Buzz-ETF

Dave Portnoy, der Gründer von Barstool Sports, hat sich offenbar im Lockdown etwas gelangweilt und nach neuen Betätigungsfeldern gesucht. Und so landete der Sportmoderator bei der Geldanlage. Die Erfahrungen teilte er öffentlich über die sozialen Medien. So geschah es, dass er sich jüngst mit Vaneck kurzschlossen hat, um einen Buzz-ETF ins Leben zu rufen. Dieser soll solche sozialen Hypes aufspüren und in Form eines ETFs bequem für Anleger zugänglich gemacht werden, ohne selbst in den sozialen Medien auf Suche gehen zu müssen.

Über den Vaneck-Buzz-ETF

Der VanEck Vectors Social Sentiment ETF (ISIN: US92189H8390) ist mittlerweile in den USA handelbar. Auf Nachfrage bei Vaneck teilte man uns allerdings mit, dass dieser keine deutsche Vertriebszulassung hat. Ob Sie diesen bei Ihrem Broker überhaupt handeln können, ist nicht sicher. In unserem Selbsttest etwa hätten wir bei der ING * keine Anteile erwerben können. Bei der Consorsbank * hätte es jedoch geklappt. Der zugrundeliegende Index setzt sich aus mindestens 75 Unternehmen zusammen, die ihren Sitz in den USA haben und mindestens fünf Milliarden US-Dollar schwer sind.

Das Buzz-Konzept ist spekulativ

Anleger sollten allenfalls kleine Beträge in einen solchen ETF investieren. Das Konzept ist aus unserer Sicht nicht erprobt und höchst spekulativ. Das zeigt sich schon beim Blick auf den Chart der eingangs angesprochenen Gamestop-Aktie. Zwar ist der Kurs am 12. März wieder bei über 220 Euro angelangt, doch Mitte bzw. Ende Februar waren die Aktien kaum mehr als 30 Euro wert und sind damit zwischenzeitlich wieder deutlich abgerutscht. Eine wertstabile Geldanlage sieht anders aus. Buzz-Unternehmen können unvorhersehbaren Schwankungen ausgesetzt sein.