Cathie Wood vs. Michael Burry: DAS steckt hinter dem Zoff um die Tesla-Aktie

„Die beste Investorin der Welt“

Ihm gegenüber steht Cathie Wood, die nicht nur als beste Investorin der Welt gilt, sondern mit ARK Invest auch eine eigene Investmentgesellschaft gegründet hat. Eine Frau vom Fach also, mit nicht zu unterschätzendem Einfluss. Als sie kürzlich bekannt gab, bei der Trading-App Robinhood eingestiegen zu sein, beflügelte das deren Aktie enorm. Cathie Wood ist Tech-affin. ARK Invest investiert vor allem in disruptive Technologien. Und in ihrem Fonds ARK INNOVATION ETF hält Tesla die größte Einzelposition.

Doch was genau ist nun eigentlich passiert, dass beide es jüngst gemeinsam in die Schlagzeilen geschafft haben? Michael Burry hat via Put-Optionen Ende Juni auf den Absturz von 1,1 Millionen Tesla-Aktien gewettet. Gleichzeitig hat er 2.355 Put-Optionen auf den ARK INNOVATION ETF (kurz ARKK) gekauft und somit auf einen Absturz von 235.500 ETF-Anteilen gewettet. Burry hat also nicht nur direkt, sondern auch indirekt gegen die Tesla-Aktie gewettet.