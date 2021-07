China-Aktien: Mit diesem ETF spekulieren Sie auf einen Rebound

Die politische Führung in China lässt ihre Muskeln spielen und attackiert die großen Tech-Plattformen. Das setzt den Aktienmarkt in China unter Druck. Warum China-Aktien dennoch einen Blick wert sind.

Den goldenen Drachen geht es nicht gut. Allein in diesem Monat rutschte der Golden Dragon China Index, der die an der Nasdaq gelisteten China-Aktien abbildet, um mehr als 20 Prozent ab. Seit seinem Rekordhoch im Februar ist der Index sogar um satte 44 Prozent nach unten gerutscht. Nur um zu verdeutlichen, um wen es sich hier handelt. Unter den goldenen Drachen finden sich Großkaliber wie der E-Commerce-Champion Alibaba (WKN: A2PVFU) oder der Social-Media-Player Weibo (A110V7) wieder.

An den chinesischen Börsen läuft es allerdings nicht besser. Der Hang Seng China Enterprises Index liegt seit Jahresanfang mit 15 Prozent im Minus, der Leitindex CSI 300 ist mit knapp zehn Prozent in den Miesen. Insbesondere die großen Tech-Plattformen stehen unter gewaltigem Druck. In dieser Woche zum Beispiel schickten die Investorinnen und Investoren die Titel von Tencent (WKN: A1138D) auf Talfahrt. Allein am Dienstag kollabierte die Aktie um bis zu 10 Prozent. Das Unternehmen bringt immerhin fast 500 Milliarden Dollar Börsenwert auf die Waage.