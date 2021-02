Clean-Energy: Mit einem neuen ETF in saubere Energie investieren

Über den neuen Clean-Energy-ETF

Das Produkt bildet die Wertentwicklung globaler, in den USA notierter Unternehmen aus dem Bereich saubere Energie ab, die in Bereichen wie Smart Grid, Hybridbatterien, Solar-/Wind-/Geothermie-Strom oder fortschrittliche Materialien (die saubere Energie ermöglichen oder den Bedarf an Erdölprodukten reduzieren) tätig sind.

Zu den Bestandteilen gehören führende Unternehmen in diesem Bereich wie Tesla, Plug Power oder SolarEdge Technologies. Die Auswahl der Unternehmen im Index erfolgt durch Clean Edge, einem globalen Experten für Indizes im Bereich saubere Energie.

Warum saubere Energie wichtig ist

Der Weltenergieverbrauch wird bis 2050 um fast 50 Prozent ansteigen, da die Weltbevölkerung von 7,7 Milliarden im Jahr 2019 auf 11,2 Milliarden bis zum Ende des Jahrhunderts wachsen dürfte. Die Quellen des Energieverbrauchs haben sich im Laufe der Zeit dramatisch verändert; erneuerbare Energien hatten 2019 einen Anteil von elf Prozent am Energiemarkt. Investitionen in grüne Energie machten 2019 in Europa 54 Milliarden US-Dollar aus, verglichen mit 55 Milliarden in den USA und 83 Milliarden US-Dollar in China.