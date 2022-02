Consorsbank-Kunden können Vaneck-ETFs kostenfrei besparen.

Kunden der Consorsbank * können sich seit Kurzem über ein noch breiteres Angebot an kostenfreien ETF-Sparplänen erfreuen. Jüngster Neuzugang ist die Palette von Vaneck.

Kunden der Consorsbank brauchen seit Jahresbeginn 2022 für Sparpläne auf alle 27 in Deutschland verfügbaren ETFs von Vaneck kein Transaktionsentgelt zu zahlen. Vaneck baut mit dieser Kooperation sein Angebot für Privatanleger in Deutschland weiter aus. „Immer mehr Menschen erkennen die Vorteile, die Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau bieten“, sagt Martijn Rozemuller, Geschäftsführer bei Vaneck in Europa. „Gerade Themen-ETFs machen es möglich, das eigene Portfolio gezielt um verschiedene Zukunftsthemen zu erweitern. Als einer der weltweit größten ETF-Anbieter freuen wir uns, den Kunden der Consorsbank nun noch leichteren Zugang zu unseren innovativen Investmentlösungen bieten zu können.“

Tipp: Bleib immer auf dem Laufenden und sieh dir den ETF-Sparplan-Vergleich an. Unterhalb dieses Textes gelangst du zur Extra-Magazin-Ausgabe zum großen ETF-Sparplan-Vergleich.

„Wir freuen uns, für unsere Kunden das gebührenfreie ETF-Sparplan-Angebot weiter auszubauen“, ergänzt Klaus Pilipp, Abteilungsleiter Geschäftsfeld Investieren bei der Consorsbank. „Die innovativen Produkte von Vaneck bieten einen Zugang zu Märkten, die wir bisher nicht im Angebot hatten. Damit schaffen wir gemeinsam einen Mehrwert für interessierte Investoren.“