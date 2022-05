Cyber Security: Ein Investment, das sich lohnt

Immer höheres Risiko durch Digitalisierung

Doch was im privaten Bereich bereits hochgradig gefährlich sein kann, ist in der Unternehmenswelt heute zu einem existentiellen Risiko geworden. In der neuen digitalen Welt, die sich durch Corona noch deutlich ausgeweitet hat, indem die Arbeit aus dem Homeoffice heraus normal geworden ist, gibt es immer mehr Einfallstore für Cyberangriffe auf Unternehmen. Hier sprechen wir von Pishing, Ran Software, DDos-Angriffen und Botnetzen, die es auf die IT-Infrastruktur ganzer Firmen abgesehen haben.

So ist vielen noch der Begriff „Wannacry“ ein Begriff. Im Jahre 2017 wurden mit dieser Schadsoftware innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Computer in über 150 Ländern lahmgelegt. Unter den Opfern war unter anderen die Deutsche Bahn, Fedex und das Außenministerium Rumäniens.

Schäden in Milliardenhöhe

Gemäß der Recherche von Bitkom Research kann man davon ausgehen, dass der durch solche Cyberangriffe entstandene Schaden, allein in Deutschland bei über 220 Mrd. Euro liegt, was einer Verdopplung der entstandenen Schäden in der vergangenen drei Jahren entspricht. Unter einem solchen Schaden ist neben der zum Teil notwendigen Zahlung eines Lösegeldes auch der Ausfall von Produktion, die Neuanschaffung von IT und in vielen Fällen auch der dauerhafte Verlust von Daten zu verstehen.