Cybersecurity: Neuer ETF auf Datensicherheit im Internet

Auch wenn viele Nutzer noch recht unbekümmert sind, Datensicherheit im Internet ist längst ein Thema. Wisdomtree hat einen Cybersecurity-ETF herausgebracht.

„Der Absicherungsbedarf gegen Cyber-Bedrohungen wird steigen, da sich in den Branchen ein Umstieg auf den Online-Handel vollzieht, mehr Geld elektronisch den Besitzer wechselt, mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, mehr Heimgeräte und bisher persönliche Gegenstände vernetzt werden und da geschäftliche und persönliche Daten sowie deren Verarbeitung zunehmend in die Cloud verlegt werden“, erläutert Chris Gannatti, Leiter der Analyseabteilung bei Wisdomtree in Europa.