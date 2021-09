Darum investiere ich 500 Euro monatlich in diesen neuen ETF

Aufstieg aus der zweiten Reihe

Doch es gibt eine Möglichkeit, mit der sich die verpasste Gelegenheit von damals in die Chance von morgen verwandelt – und diese Chance werde ich versuchen zu nutzen. Ab Anfang Oktober investiere ich 500 Euro monatlich in einen relativ neuen ETF. Und zwar in den Invesco Nasdaq Next Generation 100 (WKN: A2QPVX).



Invesco hat den neuen ETF im März dieses Jahres aufgelegt. Dieser soll nach Angaben des Emittenten „Investoren Zugang zur nächsten Generation von Innovatoren bieten“. Der ETF bildet die Wertentwicklung der 100 größten Unternehmen ab, die auf die Top-100-Firmen aus dem Nasdaq folgen. Gut möglich, dass dies die wertvollsten Unternehmen der Zukunft sind. Schließlich waren vor zehn bzw. 15 Jahren auch die heutigen Börsengiganten entweder noch gar nicht an der Börse (Facebook) oder aber noch relativ klein (Google, Netflix, Amazon).

Mehr als ein Drittel der heutigen Nasdaq-100-Unternehmen sind aus dem Nasdaq Next Generation 100 aufgestiegen. Wiederholt sich die Geschichte, ist ein Blick auf die zweite Reihe des Nasdaq definitiv ratsam.

Die Keyfacts zu dem neuen ETF

Genauso wie der Large-Cap-Index Nasdaq 100 schließt auch der neu eingeführte Mid-Cap-Index Finanzunternehmen aus. Die Gewichtung der einzelnen Komponenten des Nasdaq Next Generation 100 Index ist auf maximal vier Prozent begrenzt, um größeren Klumpenrisiken vorzubeugen. Die aktuell größten Sektoren in dem Index sind die Bereiche Technologie (46 Prozent), Gesundheitswesen (19 Prozent) und Kommunikation (12 Prozent).

Um die Wertentwicklung des Index abzubilden, erwirbt Invesco alle im Index enthaltenen Aktien physisch. Die Top-10-Aktien nehmen aktuell einen Anteil von knapp 20 Prozent in dem neuen ETF ein. Die Gesamtkostenquote (TER) des ETFs beträgt 0,25 Prozent – und ist damit wirklich günstig. Alle Dividendeneinkünfte werden automatisch wiederangelegt, was auf lange Sicht den Zinseszinseffekt verstärkt. Momentan ist der ETF mit einem Volumen von 24 Millionen Euro noch relativ klein.

Tipp: Mit dem extraETF Finanzmanager können Sie Ihre Portfolios überwachen & analysieren, Klumpenrisiken erkennen und Watchlists für Ihre Wertpapierlieblinge anlegen.

Warum glaube ich an den Tech-Index?

Experten gehen davon aus, dass sich die jährlich weltweit generierte Datenmenge bis 2025 auf 175 Zettabyte mehr als verfünffacht. Ein Zettabyte entspricht einer Billiarde Gigabyte oder – etwas anschaulicher beschrieben – rund 700 Milliarden Blue-Rays. Diese würden in einer Reihe gestapelt zweimal rund um die Erde passen. Gleichzeitig schnellen auch die Umsätze mit Big-Data-Lösungen in die Höhe.

Der Grund: Daten sind der wichtigste Rohstoff dieser Welt. Sie sind der Schmierstoff der Wirtschaft 4.0, sozusagen das neue Öl. Nur mit dem Unterschied, dass dieser Rohstoff exponentiell zunimmt und nicht nach und nach versiegt. Für die Tech-Konzerne bedeutet das enormen Rückenwind – und die Möglichkeit, mit den angehäuften Datenschätzen weitere Geschäftsmodelle auszurollen.

Künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge, Cloud-Computing – all diese Technologien basieren auf dem Phänomen Big Data. Hier sind milliardenschwere Märkte entstanden, in denen insbesondere Tech-Konzerne bestens positioniert sind.

Warum keinen Themen-ETF auf einen der genannten Bereiche? Weil ich bereits Themen-ETFs im Portfolio habe (wenn auch nicht in den oben genannten Bereichen) und ich bei Themen-ETFs gern Einzelinvestments tätige. Bei dem neuen ETF geht es jedoch um einen Sparplan.