Darum ist das geplante Verbot von Neobroker-Geschäftsmodellen das falsche Signal

Investieren ist so einfach wie noch nie

Dass das inzwischen anders ist, haben wir mit Sicherheit in weiten Teilen dem Siegeszug des Internets zu verdanken. Alles, was wir zum Aktienhandel benötigen, können wir ganz einfach am Bildschirm ablesen. Zwar mangelt es vielen Menschen immer noch an der nötigen Finanzbildung, doch die Inhalte sind da – und vor allem in der westlichen Welt verfügbar.

Dennoch hat es gedauert, bis eine breitere Bevölkerung die Chancen erkannt hat, die sich mit Aktien, ETFs und anderen Wertpapieren ergeben. Vor allem junge Menschen sind offen für diese vermeintlich neue Art der Geldanlage. 2020 kam es – sicher auch in Folge der Coronakrise – zu einem regelrechten Jugend-Boom an den Börsen. Laut einer Studie des Deutschen Aktieninstituts engagierten sich 2020 12,3 Millionen Menschen an der Börse. Das war zuletzt nach der Jahrtausendwende der Fall. Schaut man sich an, welche Altersgruppe dabei besonders gewachsen ist, dann sind das Anleger unter 30. Diese Gruppe hat verglichen mit 2019 um 67 Prozent zugenommen.