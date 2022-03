Darum ist der FTSE All-World von Vanguard der beliebteste Welt-ETF

Wer sein Geld in Welt-ETFs investieren möchte, hat eine Fülle von Möglichkeiten. Ein ETF hat es den Nutzern von extraETF besonders angetan: der FTSE All-World UCITS ETF von Vanguard. Nach Abrufzahlen handelt es sich eindeutig um den beliebtesten Welt-ETF. Was sind die Gründe hierfür?

Vanguard ist der zweitgrößte ETF-Anbieter der Welt. In Deutschland ist der Anbieter erst seit ein einigen Jahren am Markt, hat sich aber schnell etabliert. Das liegt vor allem daran, dass Vanguard der Kostenführer unter den ETF-Anbietern ist. Kein anderer Emittent bietet seine Produkte günstiger an. Die durchschnittliche Kostenquote aller Vanguard-Produkte liegt bei 0,16 Prozent.

Doch das ist nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal. Im Gegensatz zu den meisten anderen Emittenten setzt Vanguard bei seinen Welt-ETFs nicht auf Indizes von MSCI. Vanguard ist aktuell der einzige Anbieter, der den FTSE All-World-Index abbildet. In diesem Index sind – wie auch beim Konkurrenten MSCI ACWI – Aktien sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern zu finden.