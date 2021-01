ETFs: Wie gehen Sie in Krisenphasen am besten um?

Beachten Sie, dass ein langfristiger Anlagehorizont der wichtigste Erfolgsfaktor bei der Geldanlage ist. Der MSCI World hat seit seiner Auflage eine durchschnittliche Rendite von sieben Prozent realisieren können – trotz zahlreicher globaler Finanz- und Bankenkrisen.

Es lohnt sich, trotz zwischenzeitlicher Kursrücksetzer investiert zu bleiben, unabhängig von den jeweiligen Lebensphasen. An der Börse können einzelne (sehr gute) Tage ihre Performance stark beeinflussen. Angenommen Sie hätten in den vergangenen 30 Jahren allein die zehn besten Tage an der Börse verpasst, hätten Sie mit einem Investment in den MSCI World nur noch ca. zwei Prozent über den gesamten Zeitraum verdient. Beziehen wir in die Rechnung noch Kosten, Steuern und Inflation mit ein, haben Sie sogar Geld verloren.

Unabhängig wie volatil es gerade an den Märkten zugeht: Bleiben Sie investiert und lassen Sie Ihre ETFs bzw. Ihren ETF-Sparplan weiter laufen.