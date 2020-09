Darum sind ETFs die beste Vorsorge fürs Alter überhaupt!

Es gibt unzählige Arten, Vorsorge fürs Alter zu treffen. Doch ETFs sind mit Abstand die beste Möglichkeit! Sechs gute Gründe dafür!

Dass die private Altersvorsorge immer wichtiger wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Das Rentensystem bröckelt und leidet unter der demografischen Entwicklung in Deutschland. Besonders Durchschnitts- und Geringverdiener werden die Auswirkungen ohne private Vorsorge im Alter schmerzlich zu spüren bekommen.

Aus diesem Grund führt kein Weg daran vorbei, sich bereits in jungen Jahren mit dem langfristigen Vermögensaufbau zu beschäftigen. Dabei gewinnen kostengünstige Indexfonds (ETFs) immer mehr an Beliebtheit bei der jungen Anlegergeneration. Lag das in Deutschland in ETFs verwaltete Vermögen 2010 noch bei ca. 68 Milliarden Euro, so ist das Volumen bis heute auf über 170 Milliarden Euro gestiegen. Wir haben für Sie die wichtigsten Vorteile von ETFs für die Vorsorge fürs Alter zusammengefasst.