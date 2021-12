Darum sind ETFs die richtige Anlagestrategie für Frauen

Immer noch sind viele Frauen in Sachen Finanzen nicht ausreichend aufgestellt. ETFs sind aus vielen guten Gründen die passende Anlagestrategie.

Gender Pay Gap, Gender Pension Gap, finanzielle Abhängigkeit vom Partner – das Thema Finanzen hält für uns Frauen noch immer einige Stolpersteine bereit. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, uns mit unseren Finanzen auseinanderzusetzen und sie selbst in die Hand zu nehmen. Das Investieren unseres Geldes sollte dabei an vorderster Stelle stehen. Denn Investments sind in Zeiten von Niedrigzinsen nötig, um aus dem vorhandenen Geld mehr zu machen. Sparbücher und Co. sind keine Alternative zum Investieren, denn Rendite gibt es hier quasi keine mehr. Die gute Nachricht: Es gibt viele Möglichkeiten, einfach, kostengünstig und ohne viel Vorwissen Geld anzulegen. Also, Ladies, los geht’s!