Das günstigste Ethereum-ETP geht an den Start

Ein ganz besonderes Ethereum-ETP ist jetzt da. Es handelt sich nämlich um das günstigste Produkt in diesem Segment. Hier erfährst du mehr darüber.

Mit dem Iconic Physical Ethereum ETP (WKN: A3GTML) kannst du relativ günstig in Ethereum investieren. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,95 Prozent. Lediglich der WisdomTree Ethereum (WKN: A3GQ45) kann damit mithalten. Mit solchen ETPs kannst du bequem über die Bank oder den Broker Kryptowährungen handeln. Schau dir am besten gleich einmal unseren Krypto-Broker-Vergleich an. Über solche Anbieter ist das Handeln von digitalen Währungen noch direkter und günstiger.