Das ist das beste ETF-Weltportfolio der letzten fünf Jahre

Der SPDR MSCI ACWI UCITS ETF vereint alle Vorteile eines diversifizierten Portfolios in nur einem ETF. Die Performance der letzten Jahre zeigt: Anlegerinnen und Anleger sollten ihn als Weltportfolio auf dem Schirm haben.

Es ist ein Vorurteil, dass man für ein gut diversifiziertes Weltportfolio ein Sammelsurium an verschiedenen ETFs benötigt. Wer clever anlegt, braucht nur einen einzigen.

Der wohl bekannteste Welt-Index ist der MSCI World. Aktuell sind in ihm 1557 Positionen enthalten (Stand 9.11.2021). Bei Anlegerinnen und Anlegern gehören ETFs auf diesen Index zu den beliebtesten. Dabei deckt er entgegen dessen, was der Name vermuten lässt, nicht die ganze Welt ab.

Anleger, die nicht nur die großen Industrienationen mit nur einem ETF abdecken möchten, sollten daher den MSCI All Country World Index auf dem Schirm haben. 2397 Unternehmen sind enthalten. Er umfasst nicht nur 23 Industrie- sondern auch 27 Schwellenländer. Somit kombiniert er die Positionen des MSCI World und des MSCI Emerging Markets. Die Unternehmen sind Large und Mid Caps. Unternehmen dieser Größen bilden in etwa 85% der an den Börsen gehandelten Unternehmen ab.