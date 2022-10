Das ist der Grund, warum der Immobilienmarkt gerade kippt

Privatanlegerinnen und Privatanleger überschätzen die historisch und die in Zukunft gerichteten Wertsteigerungs- und Renditedaten in nahezu allen Assetklassen. Das Wertverlustpotenzial von Wohnimmobilien wird unterschätzt. Was genau passiert da am Immobilienmarkt?

Wusstest du, dass die inflationsbereinigten realen Wertsteigerungen von Immobilien in Deutschland in den Jahren 1970 bis 2020 nur 0,6 Prozent per Anno betragen haben? Die letzten zehn Jahre haben uns vielleicht glauben lassen, dass der Immobilienboom immer nur so weiter gehen kann. Wenn wir die realen Renditen zwischen 1980 und 2010 in Deutschland betrachten, waren diese bei Immobilen sogar im negativen Bereich.

Der maximale kumulative Wertverlust während der letzten 51 Jahre erreichte 2009 mit minus 30 Prozent seinen Höhepunkt. Es ist also keinesfalls so, dass das „Betongold“, wie es immer so schön bezeichnet wird, nur steigt. Im Gegenteil: Es gab viele Jahrzehnte in der Vergangenheit, in denen Immobilienpreise fielen. Hier sind die hohen Kosten bei Kauf und Verkauf noch gar nicht berücksichtigt.