Das müsst ihr bei einem Investment in Edelmetall-ETCs unbedingt beachten

Nicht nur auf die Gebühren achten

Doch nur auf den Preis zu schauen, ist natürlich auch nicht sinnvoll, schließlich spielt bei Edelmetallinvestments häufig das ausgeprägte Schutzbedürfnis des Käufers eine große Rolle. Ein physisches Hinterlegen – am besten mit integriertem Lieferanspruch – kommt diesem Wunsch besonders nah. Grundsätzlich ändern auch diese Eigenschaften jedoch nichts daran, dass man lediglich Papiergold erworben hat, welches innerhalb des Bankensystems verwahrt wird und stets einen „Vertrauensvorschuss“ beinhaltet. Anleger müssen sich nämlich auf das korrekte Hinterlegen, das sichere Verwahren und einen im Bedarfsfall funktionierenden Lieferanspruch verlassen können – auch in Krisenzeiten.

Verglichen mit Futures, Optionen, Optionsscheinen oder Zertifikaten, bieten ETCs aber in der Regel ein erheblich geringeres Kontrahentenrisiko (Ausfallrisiko) als die oben erwähnten Derivate. Grund: Hinter einem Edelmetall-ETC steht meist eine Gesellschaft, deren alleiniger Geschäftszweck darin besteht, die versprochenen Eigenschaften des jeweiligen Produkts zu garantieren, was die Bonität erheblich verbessert. Dadurch fällt der Insolvenzschutz deutlich höher als bei von Banken emittierten Optionsscheinen oder Zertifikaten aus. Deren Risiken sind für Investoren und Analysten in der Regel außerordentlich schwer einzuschätzen.