Das musst du beachten, wenn du in Themen-ETFs investieren willst

Themen-ETFs – Ideal oder Illusion?

Die ETFs, die sich auf konkrete Themen beziehen, sind für Anlegerinnen und Anleger leicht greifbar. Jedem ist zum Beispiel klar, dass die Digitalisierung weiter Einzug halten und die Bevölkerung älter wird. Geschichten laden Themenfonds emotional auf und machen sie dadurch attraktiv für Investoren. Denn, was einem einleuchtet, das erscheint einem bedeutender. So ist es nicht verwunderlich, dass sich Themenfonds einer immer größeren Beliebtheit erfreuen. Dennoch müssen Investoren bedenken, dass ein Thema auch schnell an Relevanz verlieren kann.

Ein Beispiel: In Zeiten der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Lockdowns, zählten Fonds zum Thema Tourismus und Freizeit zu den Verlierern. Themen rund um Konnektivität, also die Vernetzung auf Basis digitaler Infrastrukturen, waren dagegen besonders erfolgreich. Schließlich mussten Menschen auf beruflicher Ebene plötzlich virtuell zusammenarbeiten, Kleidung shoppen funktionierte teils nur noch online, sogar Verabredungen verlagerten sich ins Internet. Natürlich bleibt Konnektivität auch in Zukunft relevant. Dass ein Fonds zu dem Thema allerdings dauerhaft gut performt, ist nicht der Fall. Ein Blick auf zwei ETFs zeigt, dass die Performance mit der der vergangenen zwei Jahre, aktuell nicht mithalten kann. Der Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (WKN: A2QB9J) zum Beispiel liegt im laufenden Jahr bei einem Minus von 18,05 Prozent. 2021 hat er dagegen 28,54 Prozent an Wert zugelegt. Der Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF (WKN: A2QPB0 ) büßte seit seiner Auflage Ende 2021 6,25 Prozent ein.

Schnelllebigkeit spielt bei Themenfonds eine große Rolle. Hypes können auch rasch wieder vorbei sein. Kenneth Lamont, Manager Research Analyst bei Morningstar erklärt: „Anleger sind oft genau zum falschen Zeitpunkt in die Fonds eingestiegen und wurden dann enttäuscht. Aus diesem Grund sollten Anleger, die Themenfonds in Erwägung ziehen, lange und gründlich darüber nachdenken, ob ein bestimmtes Thema einen langfristigen Nutzen hat oder nur eine Illusion ist.“

Den Markt beobachten und umschichten

Technologie-, Gesundheits- und Umwelttechnik-Fonds haben in den vergangenen zehn Jahren sehr gute Renditen erzielen können, wie Untersuchungen zeigen. Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Mobilität und Klimaschutz begleiten uns bereits und werden sicher auch in Zukunft aktuell und relevant bleiben. Speziellere Themen wie Cannabis oder seltene Erden müssen gut beobachtet werden, um einzuschätzen, ob ein Investment (noch) sinnvoll ist. Wer auf Megatrends setzen möchte, findet hier eine Auflistung über die einzelnen Themen und ETFs, die auf den jeweiligen Megatrend setzen.