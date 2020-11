Das passiert mit 100 Euro in 30 Jahren in einem ETF-Sparplan

Mit kleinen Sparbeträgen ein Vermögen aufbauen? Ja, das ist möglich. Sie werden staunen, was aus 100 Euro monatlich in einem ETF-Sparplan werden kann.

In der Finanzwelt ist Albert Einstein insbesondere für seine Zitate zum Zinseszinseffekt bekannt. So bezeichnete Einstein im Jahr 1921 beispielsweise den Zinseszins als größte Erfindung der Menschheit. Mit dieser These hat der bekannteste Wissenschaftler der Neuzeit natürlich recht.

Das Besondere am Prinzip des Zinseszinses ist, dass man damit auf Basis einer simplen mathematischen Berechnung zeigen kann, wie sehr es sich lohnt, frühzeitig Geld anzulegen. Lassen Sie uns gemeinsam einen kurzen Blick auf das Phänomen werfen.