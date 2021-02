Das sagen Wissenschaft und Forschung übers Investieren mit ETFs

Wissenschaft: Wharton-Forscher mit überzeugenden Ergebnissen

Aktives Fondsmanagement ist teuer. Analysten müssen für ausführliches Research bezahlt werden, womit schließlich der Markt geschlagen werden soll. Forscher der US-Eliteuniversität Wharton sind überzeugt, dass nur wenige Fondsmanager langfristig die Märkte schlagen können. „Kurzfristig ist dies immer möglich – aber nicht konsistent über mehrere Jahre hinweg“, sagt Kent Smetters, Professor für Finanzwirtschaft an der Wharton-Universität.

Je länger der Anlagezeitraum, desto dominanter werden passive Anlagestrategien. Über 97 Prozent der aktiven Fondsmanager ist es über einen 10-Jahreszeitraum hinweg nicht gelungen, die passive Alternative zu schlagen. Für Privatanleger ist das ein spannendes Ergebnis: Es werden hohe Personalkosten aufgewendet und dennoch keine Überperformance erzielt.

Morningstar bestätigt Resultate mit eigener Studie

Im Herbst 2019 veröffentlichte Morningstar seine halbjährliche Analyse von aktiven Fonds im Vergleich zu ihren passiven Pendants. Hier schneiden die aktiven Fondsmanager etwas weniger schlecht ab als in der Wharton-Studie. 23 Prozent der aktiven Fonds konnten im 10-Jahreszeitraum eine bessere Performance erzielen als ihre passiven „Rivalen“. Je länger der Anlagezeitraum, desto geringer der Anteil.

Was sagt uns die Studie? Es gibt aktive Fonds, die den Markt schlagen können – besonders bei Anleihen und „speziellen“ Aktienmärkten außerhalb der USA oder Europa. Jedoch sollten Sie die Kosten für aktives Fondsmanagement nicht unterschätzen. Mit 1-2 Prozent pro Jahr liegt diese weit über der Gesamtkostenquote (TER) eines durchschnittlichen ETF-Portfolios.

John Bogle über ETFs

„Suchen Sie nicht nach der Nadel im Heuhaufen – kaufen Sie den Heuhaufen!“. Dieser Satz stammt von dem Mann hinter der ETF-Revolution – John C. Bogle. Seine Philosophie fasste er in seinem Buch „The Little Book of Common Sense Investing“ zusammen. Anstatt einzelne Aktien zu suchen, sollten Anleger doch direkt in den Gesamtmarkt investieren. Das verspricht laut Bogle eine bessere Rendite als ein aktiv verwaltetes Portfolio. Zwar erhielt er für diesen Ansatz in den 70er Jahren viel Kritik, da Menschen es als „unamerikanisch“ betrachteten, nur dem Markt zu folgen – anstatt ihn zu schlagen.

Heute genießt dieser Ansatz nicht nur in der Wissenschaft, aber auch bei Privatanlegern einen großen Stellenwert. Sogar Warren Buffet empfiehlt seiner Frau, nach seinem Tod 90 Prozent seines Vermögens in einen ETF auf den S&P 500 zu investieren. Wenn das mal keine Ansage vom „Großmeister“ ist.