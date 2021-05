Das sind die 3 ungewöhnlichsten ETFs, die es aktuell gibt

Holz-ETF: Schon mal gehört?

Es gibt aber auch einige sehr ungewöhnliche ETFs, die mir immer wieder über den Weg bzw. Bildschirm laufen. Einige davon haben sogar eine beeindruckende Performance vorzuweisen und stehen seit neustem auf meiner ETF-Watchlist. Hier stelle ich Ihnen die 3 ungewöhnlichsten ETFs einmal vor.

Holz ist einer der meistgenutzten Rohstoffe von Menschen. Und nach wie vor hat die Bedeutung nicht abgenommen – die Nachfrage bleibt intakt und wächst stetig. In Schwellenländer aber auch in den USA gehört Holz zu den wichtigsten Rohstoffen beim Hausbau. Aber auch in der Textil- oder Lebensmittelbranche ist Holz nicht wegzudenken.

Um von dem Markt zu profitieren können Anleger einerseits in ein von 200 börsengehandelte Unternehmen der Holz- und Forstwirtschaft investieren oder in den iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (WKN: A0M59G). Dieser ETF bietet Zugang zu den größten global tätigen Unternehmen, die Wälder und Forstwirtschaft besitzen, verwalten oder in der Holzverarbeitung tätig sind. Der ETF ist – besonders nach der Finanzkrise in 2007/08 – volatiler geworden, bietet jedoch weiterhin gute Aussichten.

Dieser ETF bildet den wichtigsten Trend ab

Den Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF (WKN: LYX0ZL) habe ich seit ein paar Monaten im Depot. Ziel ist es, die wichtigsten Trends abzudecken, auf die Millennials viel Wert legen. Dazu zählen z.B. Fitness, Unterhaltung, Reisen aber auch Finanzdienstleistungen, die auf die Bedürfnisse der jungen Generation ausgerichtet sind.

Tipp: Hier erfahren Sie alles zum Investieren in Branchen-ETFs.

Der ETF hat seit seiner Auflage im April 2020 eine Rendite von 60 Prozent erzielt. Mit einer TER von 0,15 Prozent ist er zudem günstig zu haben. Zu den größten Positionen gehören:

Evolution Gaming Group: 1,87 Prozent

BigCommerce Holdings: 1,80 Prozent

NVIDIA: 1,57 Prozent

Adobe: 1,22 Prozent

Adyen: 1,17 Prozent

Millennials sind aus meiner Sicht einer der wichtigsten „Trends“ der Gegenwart. Sie machen bereits heute ca. ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung aus. Und wie Sie wissen, hat die Nachfrage nach bestimmten Produkten und Dienstleistungen großen Einfluss auf ihren Preis. Wenn Millennials vermehrt auf Blockchain, künstliche Intelligenz, 3D-Druck oder erneuerbare Energien setzen, dann werden auch Unternehmen in diesen Sektoren von diesem Nachfrageschub profitieren.

Die 3 ungewöhnlichsten ETFs: Nachhaltiges Essen

Ich lebe seit ca. 3 Jahren überwiegend vegan. Nachdem ich mich dank meiner Frau mehr mit der Thematik auseinandergesetzt habe und den Einfluss der Lebensmittelindustrie auf unsere Umwelt begriffen habe, führt bei mir kein Weg mehr um diese Ernährungsweise herum. Gerade Millennials haben einen starken Trend in Gang gesetzt. Menschen legen viel mehr Wert darauf, wo das Essen herkommt, was auf ihren Tellern landet.