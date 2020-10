Das sind die beliebtesten Aktien der Consorsbank-Kunden

Top 10 Aktien: Am häufigsten vertreten bei Consorsbank-Kunden

In den Top 10 der Papiere, die am häufigsten in den Anlegerdepots vertreten sind, kommen traditionell viele DAX-Titel vor – angeführt von Deutscher Telekom, Daimler und Allianz. Mit Apple auf Platz 7 ist auch ein internationaler Wert unter den Spitzenreitern zu finden.

1. DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM AG 2. DE0007100000 DAIMLER AG 3. DE0008404005 ALLIANZ SE 4. DE000BASF111 BASF SE 5. DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG 6. DE0008232125 LUFTHANSA AG 7. US0378331005 APPLE INC. 8. DE0007236101 SIEMENS AG 9. DE0007164600 SAP SE 10. DE0007472060 WIRECARD Quelle: Consorsbank

Top 10 der beliebtesten Aktien nach Volumen

Genauso interessant ist ein Blick darauf, in welchen Aktien die Kunden der Consorsbank das größte Volumen in Euro investiert haben. Hier liegen mit Apple und Amazon zwei US-amerikanische Titel an der Spitze, die in den vergangenen Jahren deutlich an Wert zugelegt haben. Mit Microsoft ist noch ein weiterer US-Wert in den Top 10 vertreten.

1. US0378331005 APPLE INC. 2. US0231351067 AMAZON.COM INC. 3. DE0008404005 ALLIANZ SE 4. DE0007164600 SAP SE 5. DE0007236101 SIEMENS AG 6. DE000BASF111 BASF SE 7. DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG 8. DE0007100000 DAIMLER AG 9 US5949181045 MICROSOFT CORP 10. DE0008430026 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GES. AG Quelle: Consorsbank

Top 10 der in diesem Jahr am meisten gehandelten Aktien

Ein anderes Bild ergibt das Ranking der Aktien, die zwischen Januar und August 2020 am meisten gehandelt wurden. Dass Wirecard in den ersten acht Monaten des Jahres am häufigsten ge- und verkauft wurde, verwundert angesichts der Nachrichtenlage nicht. Mit Lufthansa und TUI sind zwei Aktien in den Top 10 vertreten, die im Zuge der Corona-Pandemie stark unter Druck geraten sind. Besonders auffällig: Insbesondere Aktien von Unternehmen, die für Zukunftsthemen stehen, werden häufig gehandelt – Nel (Wasserstoff), Ballard Power Systems (Brennstoffzellen), Biontech (Impfstoffe) und Tesla (Elektroautos, Stromspeicher).

1. DE0007472060 WIRECARD AG 2. DE0008232125 LUFTHANSA AG 3. NO0010081235 NEL ASA 4. CA0585861085 BALLARD POWER SYSTEMS INC 5. DE0008404005 ALLIANZ SE 6. US09075V1026 BIONTECH SE 7. US88160R1014 TESLA INC 8. DE000TUAG000 TUI AG 9. DE000BASF111 BASF SE 10. DE0007100000 DAIMLER AG Quelle: Consorsbank

