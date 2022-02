Das sind die ESG-Trends, die du dieses Jahr kennen musst

Klima und gerechter Übergang

Die Abkürzung ESG steht für die Begriffe Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Aktuell liegt der Fokus häufig auf dem Aspekt Umweltschutz, da Themen wie Klimawandel und Luftverschmutzung immer vehementer diskutiert werden und dadurch mehr Aufmerksamkeit generieren. Doch auch die sozialen Faktoren und die der guten Unternehmensführung sind relevant und werden kontinuierlich zunehmen. Politische Ansätze wie der gerechte Übergang verlangen soziale Gerechtigkeit in die Energiewende einzubeziehen. Wir alle streben eine klimaneutrale Wirtschaft an, aber nicht alle starten beim Ergreifen der Maßnahmen von der Startlinie aus.

Es ist ungemein wichtig, diejenigen, die weiter hinten beginnen, auf ihrem Weg zum Ziel zu unterstützen. Darum haben mehr als 30 Länder im vergangenen Jahr auf der Klimakonferenz in Glasgow die sogenannte Just Transition Declaration unterzeichnet. Damit verpflichten sie sich zu Strategien, die sicherstellen, dass Arbeitnehmer, Unternehmen und Gemeinden beim Übergang der Länder zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft unterstützt werden. Soziales und Unternehmensführung werden auch in den kommenden Jahren weiter in den Vordergrund rücken.

Netto-Null entlang der Lieferkette

Der Weltklimarat hat bereits vor einigen Jahren erklärt, dass es notwendig ist, die Nettoemissionen auf null zu senken, um den Klimawandel zu stoppen. Weltweit verkünden mittlerweile viele Unternehmen ihre Netto-Null-Ziele und zeigen so ihr Bestreben, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Es ist wichtig, dass diese Konzerne mit gutem Beispiel voran gehen und ihre Lieferanten dazu bringen, ihrem Weg zu folgen.

Auch die Zulieferer müssen ihren Beitrag leisten und ihre Emissionen verringern. Die Unternehmen unterliegen strengen Regeln für die CO2-Berichtspflichten und legen ihr Augenmerk mittlerweile auch auf die Emissionen entlang der Lieferkette. Dadurch steigt der Druck auf die Lieferanten bzgl. Netto-Null nachzuziehen.