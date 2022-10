Das tut weh: Deutsche Privatanleger verlieren Rekordvermögen

Inflation frisst Vermögen

Nun zeigt der Reniteradar des digitalen Vermögensverwalters Whitebox, dass Privatanleger in Deutschland im ersten Halbjahr 2022 außerdem mehr Vermögen eingebüßt haben als je zuvor – 213 Milliarden Euro wurden verloren. Selbst während der Finanzkrise 2008 beliefen sich die Verluste im Gesamtjahr „nur“ auf 115 Milliarden Euro.

„Die Zahlen führen uns die Dramatik der Entwicklungen im bisherigen Jahresverlauf nochmals drastisch vor Augen”, erklärt Salome Preiswerk, Gründerin und CEO von Whitebox. „Der Angriff auf die Ukraine, die hohe Inflation und die drohende Rezession haben deutliche Spuren an den Kapitalmärkten hinterlassen – und eben auch bei den Vermögen von Privatanlegern.”

2021 zeigte sich noch ein komplett gegensätzliches Bild beim Renditeradar. Damals erzielten deutsche Privatanlegerinnen und -anleger erstmals mehr als 300 Milliarden Euro an Finanzerträgen. Nun aber ließen Kursverluste in Höhe von 267 Mrd. EUR die Gesamterträge abstürzen. Daran konnten auch laufende Erträge aus Dividenden, Zinsen und anderen Ausschüttungen in Höhe von 54 Mrd. EUR nichts ändern. Die Rendite privater Anlegerinnen und Anleger lag im 1. Halbjahr 2022 über alle Anlageklassen hinweg bei minus 2,8 Prozent oder annualisiert bei minus 5,5 Prozent. Die annualisierte Realrendite, die auch die Inflation berücksichtigt, lag sogar bei minus 12,2 Prozent. Auch das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Datenerfassung.