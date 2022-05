Das war die beste Aktie im DAX im April - und das die schlechteste

Laut Experten passt das in das Bild, welches wir aktuell in der gesamten E-Commerce-Branche sehen. Während der Hochphasen der Coronapandemie boomte das Geschäft, die Nachfrage wie auch die Umsätze stiegen – und das machte sich auch bei den Aktienkursen bemerkbar. Nun kehre aber langsam eine Normalisierung ein, weswegen auch die Kurse rückläufig seien. Dennoch ist davon auszugehen, dass der Onlinehandel den stationären Handel auch in Zukunft immer weiter verdrängt – also nur eine Frage der Zeit, bis es für Zalando-Aktionäre wieder bergauf geht?

Zäumen wir das Pferd zunächst von hinten auf. Das E-Commerce-Unternehmen Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet und wurde schnell zum Haushaltsnamen wenn es um den Online-Schuhhandel ging. 2014 kam der Börsengang. Doch während sich der Umsatz in den vergangenen Jahren stets steigerte und 2021 bei 10,35 Milliarden Euro lag, sieht es beim Wert der Aktie leider weniger rosig aus. Im April verlor die Aktie ganze 23, 19 Prozent. Sie setzt damit ihren Negativtrend der vergangenen Monate fort.

Überraschender Gewinner: Symrise

Symrise gehört nicht unbedingt zu den DAX-Unternehmen, die in Deutschland jedes Kind kennt. Das in Holzminden beheimatete Unternehmen stellt Duft- und Geschmacksstoffe her, außerdem kosmetische Grund- und Wirkstoffe und funktionale Inhaltsstoffe. Der erste Vorläufer der Firma wurde bereits 1874 gegründet, 2006 erfolge der Börsengang der Symrise AG. 2022 beginnt erfreulich für das Unternehmen. In den ersten 3 Monaten wuchsen die Einnahmen um 14,9 Prozent auf 1,091 Milliarden Euro.

Und während die Aktie schwach in den Mai startet, konnte sie im April ein Plus von 4,23 Prozent verzeichnen, mehr als etwa die Mercedes-Benz Group, die mit 2,68 Prozent nur auf Rang 5 kommt, oder als Bayer, die den April mit einem Plus von 1,66 Prozent abschlossen. Unternehmen wie die Allianz, BMW oder auch SAP hatten alle Verluste zu verzeichnen.