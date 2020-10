XXL-Dax im Anmarsch: Was bedeutet das für Ihren Dax-ETF im Depot?

Es ist derzeit ein heißes Thema: Des deutschen Anlegers liebstes Kind, der Dax, soll bald 40 Unternehmen umfassen und wird zum XXL-Dax. Was das für Ihren Dax-ETF bedeutet.

Zu klein, zu sehr auf einzelne Branchen ausgerichtet. Das ist kurz gesagt, die Hauptkritik am Dax. Seit dem 1. Juli 1988 tummeln sich die 30 größten deutschen Unternehmen im Leitindex. Vorläufer war der seit 1961 bestehende FAZ-Index. Dieser war mit 100 Unternehmen wesentlich breiter als der Dax. Doch nun dürfte es nicht mehr lang dauern, bis der XXL-Dax Realität wird, wie wir bereits vor zwei Wochen berichtet haben.

Dax, diese drei Buchstaben haben es Anlegern hierzulande angetan. „Der Dax ist immer noch einer der bekanntesten Indizes, das lässt sich an dem verwalteten Vermögen der entsprechenden ETFs ablesen. Unser Xtrackers DAX UCITS ETF (WKN: DBX1DA) ist einer der ältesten und bis heute einer der größten Produkte unserer Palette. Aktuell werden rund 4,5 Milliarden Euro auf Basis des Dax in Xtrackers ETFs gemanagt, das spricht schon für die Wertschätzung bei Investoren“, sagt Patrick Diel, DWS-Vertriebsleiter für passive Anlageprodukte in Deutschland und Österreich.

Auch Privatanleger beobachten die Entwicklung des deutschen Leitindex. „Da der Xtrackers DAX UCITS ETF besonders stark bei ETF-Sparplänen eingesetzt wird, können wir davon ausgehen, dass er auch bei vielen Privatanlegern einen hohen Stellenwert einnimmt. Zeitgleich haben Anleger auch immer stärker erkannt, dass Diversifikation und die damit verbundene Risikostreuung eine wichtige Eigenschaft ist, was man z.B. an den hohen Volumina ablesen kann, die in ETFs auf den MSCI World investiert sind“, so Diel.