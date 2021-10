Dax-ETF besser als der MSCI World? Hier kommt die Analyse

Dax weiter attraktiv

Aber auch abseits von den sehr kurzfristigen Aspekten erscheint ein Investment in deutsche Aktien aussichtsreich. Wenn wir von steigenden Aktienmärkten ausgehen und das ist die Grundannahme für ein solches Investment, hat der europäische und hier ganz besonders der deutsche Aktienmarkt ein enormes Aufholpotenzial gegenüber den weltweiten Aktien. Der MSCI World ist im vergangenen Jahr fast anderthalbmal so stark gestiegen wie der Dax.

Was aber sind die Gründe für die Comebackstory?

Einer wäre, dass die amerikanische Notenbank FED gerade erst angekündigt hat, von Ihrer ultralockeren Geldpolitik ein wenig abzukehren. Da die Europäische Zentralbank dies aktuell noch nicht vorhat, führt dies i.d.R. zu einer Euroabwertung. Ein schwächerer Euro wiederum wirkt für eine exportorientierte Volkswirtschaft wie Europa und Deutschland im Speziellen unterstützend.

Tipp der Redaktion: Setzen Sie nicht nur auf den Dax. Hier finden Sie eine Übersicht zu Welt-ETFs.

Ein weiterer positive Treiber wird sein, dass sich Europa mehr und mehr aus den Restriktionen der Corona-Pandemie befreien kann. In den USA ist dies schon eher geschehen, so dass der wirtschaftliche Aufholeffekt in Europa noch stärker bevorsteht. Und wenn Europa wächst, wird Deutschland als die größte Volkswirtschaft innerhalb der EU, davon in besonderem Maße profitieren können. So rechnet die Europäische Union mit einem Wirtschaftswachstum von 3,7 Prozent in diesem und 4,1 Prozent im kommenden Jahr. Diese Wachstumsraten liegen weit über dem sonstigen Wachstumstrend.

Für Deutschland sprechen auch einige Unternehmen, die sich gerade auch in der Coronazeit als echte Global Player präsentiert haben und hier ihre Positionen im Markt verbessern konnten. Hier seien zum Beispiel SAP oder auch Adidas genannt.

Dax-Branchen mit Potential

Ein Hemmschuh für den Dax war in der Vergangenheit häufig, dass nur relativ wenige Techtitel im Dax vertreten sind und die Zusammensetzung eher von klassischen Industriezweigen wie Automobile, Versorger und Chemie bestimmt war. Genau diese Branchen konnten dem stärkten Wachstumstrend der Technologie in der letzten Zeit aber nicht folgen. In einer nun kommenden Phase eines weltweiten wirtschaftlichen Aufschwungs, der nicht mehr nur durch die Digitalisierung getrieben wird, können aber genau solche Branchen profitieren.

Um sich neben diesen Aspekten noch zukunftsfähiger zu machen, erlebte der Dax im jüngst eine umfassende Reform. Statt 30 umfasst der deutsche Leitindex nun 40 Werte und erreicht somit eine breitere Streuung und passt sich auch über verschiedene Branchen der neuen Realität an.