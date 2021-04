DAX-ETF: Warum der Leitindex noch viel Luft nach oben hat

Gute Laune in der Industrie

Der Volkswirt sieht den deutschen Leitindex aufgrund seiner Zusammensetzung und dem Fokus auf zyklische Werte auch weiterhin im Vorteil. Auch seien andere Aktienmärkte bereits besser gelaufen. Der DAX könnte daher Nachholpotenzial haben. „Die US-Konjunktur wohl noch durch mindestens ein sehr großes und mittelfristig wirkendes Fiskalpaket mit Fokus auf Infrastrukturinvestitionen weiter angefeuert, wovon exportorientierte deutsche Unternehmen noch einmal zusätzlich profitieren werden. Entsprechend stieg der ifo-Geschäftsklimaindex zuletzt erneut an. Der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland notiert derzeit mit 66,6 Punkten ebenfalls auf einem Rekordhoch und verdeutlicht außergewöhnlich positive Geschäftsaussichten für die Industrie“, so Mumm, der lediglich in kurzfristig nötigen Lockdown-Maßnahmen noch Risiken für den deutschen Aktienmarkt sieht.

ETF auf den Leitindex mit solider Rendite

Um in den deutschen Leitindex zu investieren, können Anleger auf den iShares Core DAX UCITS ETF (WKN: 593393) setzen. Der ETF bündelt alle dreißig DAX-Werte entsprechend ihrer Gewichtung im Index. Aktuell sind 6,9 Milliarden Euro investiert. Der ETF legte 2021 bereits um 10 Prozent zu. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,16 Prozent.