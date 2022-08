Dein ETF wird geschlossen - das passiert mit deinem Geld

ETFs erfreuen sich großer Beliebtheit. Mittlerweile kommen wöchentlich neue Produkte auf den Markt. Doch es passiert auch immer wieder, dass ETFs geschlossen werden. Wie dies vonstattengeht und warum sich ETF-Anbieter dafür entscheiden.

Es gibt für Anlegerinnen und Anleger mehrere Warnsignale, anhand derer sie erkennen können, ob ein ETF womöglich Gefahr läuft, eingestampft zu werden. Dazu zählt zum Beispiel das Fondsvolumen. Experten gehen davon aus, dass ETFs erst ab etwa 50 Millionen Euro Fondsvolumen wirtschaftlich betrieben werden können. Die Anbieter geben neuen Produkten in der Regel zwei bis drei Jahre Zeit, sich am Markt zu etablieren. In diesem Zeitraum ist eine vorzeitige Schließung unwahrscheinlich.

Erreicht das Produkt jedoch nicht die kritische Größe von rund 50 Millionen Euro Volumen, sollte man sich als Anleger auf eine vorzeitige Schließung einstellen. Auch Fusionen von ETF-Anbietern sollten Anleger auf dem Schirm haben. Fusionen zielen meist auf Kostensenkungen ab. Dabei wird oftmals auch die Produktpalette überprüft. Hier kann es durchaus zu Fondsschließungen kommen – oder zu Fondsfusionen.