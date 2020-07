Deka jetzt mit globalem Klimawandel-ETF

Deka hat im Rahmen einer Klimawandel-ETF-Serie auch ein weltweit anlegendes Produkt herausgebracht. Die CO2-Emissionen werden deutlich gesenkt.

Bereits wenige Tage zuvor haben wir über die neu Klimawandel-ETF-Serie von Deka berichtet. Neu ist nun ein globales Produkt namens Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (WKN: ETFL58). Die laufenden Kosten betragen 0,25 Prozent. Die neuen ETFs decken neben dem weltweiten Aktienmarkt auch die Märkte in Deutschland, der Eurozone, in Europa und den USA ab. Die ETFs setzen das von MSCI entwickelte Low-Carbon-Transition-Scoring-Modell um. Dieses bewertet die Unternehmen nicht nur hinsichtlich ihrer gegenwärtigen CO2-Emissionstätigkeit, sondern auch nach ihrer Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel. Die Aktien der Unternehmen, die über ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell verfügen, werden übergewichtet. Die höchste Übergewichtung erhalten die sogenannten Lösungsanbieter, welche mit ihren Erzeugnissen unmittelbar zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes beitragen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Unternehmen, welche die vom Indexkonzept definierten ESG-Kriterien nicht erfüllen.