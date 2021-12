Der erfolgreichste Aktien-ETF des Jahres ist eine echte Überraschung

In drei Wochen ist Weihnachten und in einem Monat befinden wir uns schon im Jahr 2022. Zeit also, sich den erfolgreichsten Aktien-ETF des Jahres einmal anzuschauen. So viel sei schon mal gesagt: Damit habe ich nicht gerechnet!

Der erfolgreichste Aktien-ETF des Jahres hat im Laufe von 2021 einen Wertzuwachs von 74 Prozent gemacht und somit die Konkurrenz weit hinter sich gelassen. Der iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (WKN: A1JKQL) bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index ab. Er bietet Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu Aktien der größten Börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Öl und Gas weltweit involviert sind.