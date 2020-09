Der erste Bitcoin-ETF ist da – dennoch sollten Sie sich nicht zu früh freuen!

Der erste Bitcoin-ETF geht an den Start. Doch das geschieht vorerst nur in Brasilien. Es könnte aber auch dem deutschen Markt einen Impuls geben.

Der weltweit erste Bitcoin-ETF wird Realität. Der brasilianische Fondsanbieter Hashdex gab bekannt, dass er die Genehmigung zur Auflegung von Cryptomaps erhalten hat. Dass der ETF in Brasilien entsteht, bedeutet für deutsche Anleger: Es ist aktuell unsicher, ob man das Produkt in Deutschland handeln kann. Anleger, die sich bereits auf den Bitcoin-ETF gefreut haben, müssen sich möglicherweise also weiter gedulden.

In Deutschland wurde die Diskussion nach Bitcoin- bzw. Krypto-ETFs immer wieder laut. Bisher können Anleger jedoch Bitcoins lediglich direkt kaufen oder über sogenannte ETNs, also Exchange Traded Notes. Diese ETNs sind meist aber relativ teuer. Die Entwicklungen in Brasilien könnten allerdings ein Startschuss sein, auch deutschen Privatanlegern einen solchen ETF zugänglich zu machen. Wir dürfen gespannt sein.