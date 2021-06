Der erste ETF für Fluggesellschaften, Hotels und Kreuzfahrtgesellschaften ist da

Corona scheint sich zu beruhigen und die Deutschen sind bereits wieder im Reisefieber. Wie praktisch, dass es nun einen ETF für Fluggesellschaften, Hotels und Kreuzfahrtgesellschaften gibt.

Mit dem Airlines, Hotels and Cruise Lines UCITS ETF (WKN: A3CPGE) hat jüngst Europas ersten UCITS-ETF für Fluggesellschaften, Hotels und Kreuzfahrtgesellschaften an die Deutsche Börse gebracht. Der ETF bietet ein dediziertes Engagement in der globalen Reisebranche, die im Zuge der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie ebenfalls wieder deutlich wachsen dürfte, nachdem die weltweiten Ausgaben für Freizeitreisen innerhalb eines Jahres um 50 Prozent gesunken sind.