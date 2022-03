Der erste ETF zur vielversprechenden Metaverse ist jetzt da.

ETC Group und HANetf erweitern ihr Themen-ETF-Angebot für europäische Anleger mit einem Metaverse-ETF, den ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (ISIN: IE000KDY10O3). Der physische ETF wird demnächst an der Deutschen Börse Xetra handelbar sein zieht eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,65 Prozent nach sich. Der neue ETF bietet europäischen Anlegern Zugang zu einem weitreichenden und langfristigen Megatrend , denn der ETF bildet den Solactive ETC Group Global Metaverse Index ab. Solactive ist ein innovativer Indexanbieter mit Zugang zu führenden alternativen Datensammlungen und nutzt moderne Ansätze wie künstliche Intelligenz und hochmoderne Berechnungsmethoden, um maßgeschneiderte Indizes zu entwickeln.

Der neue ETF bietet ein reines Engagement in der neuen Branche. Die Unternehmen der Branche sind in folgenden Bereichen tätig: VR/AR, 3D-Grafik, Halbleiter, drahtlose Hochgeschwindigkeitskommunikation, Online-Gaming, Videostreaming, Blockchain-Technologien einschließlich NFTs und digitalem Land sowie vernetzter Cloud-, Datei- und Datenspeicherung. „Unser ETF wird es den Anlegern ermöglichen, an dieser spannenden Anlagemöglichkeit teilzuhaben“, sagt Bradley Duke, Gründer und Co-CEO der ETC Group.

Hector McNeil, Co-CEO und Mitbegründer von HANetf, erläutert: „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der ETC Group eine weitere europäische Marktneuheit zu schaffen, diesmal in Form eines Metaverse-ETF. Als Europas umfangreichster Emittent von thematischen ETFs ist dies ein spannender Fonds, den wir in unser Portfolio aufnehmen können. Unsere Partnerschaft mit der ETC Group hat sich bisher mit der Auflegung des Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF und einiger der liquidesten und erfolgreichsten Krypto ETCs in Europa hervorragend bewährt.“

Timo Pfeiffer, Chief Markets Officer bei Solactive, fügt hinzu: „Die fortschreitende Technologie und die steigende Rechenleistung verändern unser tägliches Leben. Wir beginnen, unvorstellbare Welten in virtuellen Räumen zu sehen, und das Metaverse ist die nächste Stufe dieser Landschaft. Mit unserem Innovationsgeist sind wir bestrebt, die neuesten Trends investierbar zu machen für unsere Kunden, und wir freuen uns, dass die ETC Group und HANetf diese Einstellung mit uns teilen und ein solch innovatives Produkt auf den Markt gebracht haben.“