Alles über den neuen Ethereum-ETC

Das physisch hinterlegte Ethereum-ETC der ETC Group wird den Preis von Ether nachverfolgen und an der Deutschen Börse, Europas größtem Handelsplatz für ETFs, notiert werden. Dies bietet Anlegern eine sichere und liquide Möglichkeit, sich in der Ether-Kryptowährung zu engagieren. ZETH wird das erste Ethereum-Produkt an der Deutschen Börse sein, das mit Hilfe einer zentralen Gegenpartei abgewickelt wird.

Die Ankündigung folgt dem großen Erfolg des ersten Produkts der ETC Group – BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (ticker BTCE) -, das im Juni letzten Jahres als erstes Kryptowährungsprodukt auf Xetra notiert wurde und dessen verwaltetes Vermögen in nur sieben Monaten auf über eine Milliarde US-Dollar angewachsen ist. Es war das meistgehandelte Produkt im ETN-Segment der Börse in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 und verdrängte den Spitzenreiter Xetra Gold. In den vergangenen zehnTagen betrug die Geld-Brief-Spanne durchschnittlich nur 13 Basispunkte. Eine hohe Liquidität an den Börsen und enge Spreads sind für Anleger wichtige Merkmale für effizienten Handel.

Vorteile gegenüber einer Direktinvestition

Krypto-ETPs bieten Anlegern mehrere Vorteile gegenüber einer Direktinvestition in Kryptowährungen. Da sie an regulierten Märkten gehandelt werden, können Anleger sie auf die gleiche Weise kaufen und verkaufen wie eine Aktie oder ETFs, wobei der gleiche regulatorische Schutz besteht. Anleger müssen sich nicht mit den technischen Herausforderungen des Kaufs und der Speicherung von Kryptowährungen befassen, z. B. dem Einrichten eines Krypto-Wallets oder dem Handel an nicht regulierten Krypto-Börsen. Die zentrale Abwicklung über den Eurex-Clearing-Service der Deutschen Börse beseitigt bilaterales Kontrahentenrisiko, ein Mechanismus, den es beim direkten Handel mit Bitcoin nicht gibt. ZETH hat eine Verwaltungsgebühr von 1,49 Prozent.

Stimmen zum neuen Ethereum-Produkt

Bradley Duke, Geschäftsführer der ETC Group, sagt: „Die letzten sechs Monate waren für digitale Vermögenswerte von entscheidender Bedeutung. Die Coronavirus-Krise hat dazu beigetragen, die vielen Vorteile dieser Vermögenswerte und ihre Attraktivität für Investoren zu veranschaulichen. Sie bieten eine hohe Diversifikation im Vergleich zu traditionellen Vermögenswerten wie Aktien und Anleihen sowie starke Absicherungsqualitäten gegen Inflation.