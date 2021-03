So umfassend ist der Global All Cap ETF

Der Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF bildet den FTSE Global All Cap Choice Index ab und bietet somit Zugang zu einem globalen Aktienengagement. Der Index wendet zudem Kriterien zum Ausschluss von Unternehmen an, die in die Herstellung von Waffen, nicht erneuerbaren Energien und unmoralischen Produkten involviert oder in Kontroversen im Zusammenhang mit den Global Compact Prinzipien der Vereinten Nationen verwickelt sind. Die laufenden Kosten („OCF“) des Fonds betragen 0,24 Prozent.

Stimmen zum nachhaltigen Welt-ETF

Fong Yee Chan, Leiter der ESG-Strategie, Vereinigtes Königreich und Europa, sagt dazu: „Unsere Kunden haben eine Reihe von ökologischen und sozialen Anliegen. Viele wollen ihr Geld auf eine Weise anlegen, mit der sie bestimmte ESG-bezogene Risiken reduzieren können, die mit ihren Wertvorstellungen übereinstimmen und mit der ihre Anlageziele erfüllt werden. Deshalb ist es unsere Pflicht sicherzustellen, dass sich unser umfassender und differenzierter ESG-Ansatz in unserem Produktangebot und in unseren Anlageprozessen widerspiegelt, während wir dabei gleichzeitig den langfristigen Wert und Nutzen für unsere Investoren berücksichtigen.“