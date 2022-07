Der nächste Bullenmarkt kommt bestimmt.

Schwächephase und Bullenmarkt wechseln sich ab

Beispiele hierfür finden sich in der Vergangenheit zur Genüge: Sei es nun die Große Depression in den 1930er Jahren, der große Börsencrash von 1987, das Platzen der Dotcom-Blase im März 2000 oder die Finanzkrise von 2008. So ist der MSCI World Index, der seit 1986 auf Grundlage von über 1550 Unternehmen aus 23 Industrieländern ermittelt wird und damit als einer der führenden Indikatoren für die Entwicklung der Weltwirtschaft gilt, seit den 1990er Jahren mit nicht weniger als sieben Krisen konfrontiert gewesen. In diesem Kontext kann jedoch die jüngste Schwächephase an den Märkten, die im Index mit minus 20 Prozent im ersten Halbjahr 2022 zu Buche schlägt, durchaus als historisch angesehen werden, war es doch der schlechteste Jahresstart an der Börse seit 100 Jahren.